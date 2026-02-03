Sau 5 ngày liên tiếp điều chỉnh lãi suất huy động theo hướng tăng giảm xen kẽ với mức tăng hoặc giảm chỉ 0,1%/năm, sáng nay (3/2/2026) ACB tiếp tục thay đổi biểu lãi suất huy động ngày thứ sáu liên tiếp.

Tuy nhiên, ACB không điều chỉnh nhỏ giọt 0,1%/năm như 5 phiên trước đó. Thay vào đó, ngân hàng giảm mạnh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết trên ứng dụng ACB One, qua đó đưa lãi suất niêm yết trên ứng dụng này bằng với lãi suất niêm yết trên website dành cho khách hàng gửi tiết kiệm dưới 200 triệu đồng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 1 tháng lĩnh lãi cuối kỳ được ACB niêm yết trên ứng dụng ACB One giảm 0,3%/năm, chỉ còn 4,3%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2 tháng giảm 0,2%/năm xuống 4,4%/năm.

Như 5 lần điều chỉnh lãi suất tiết kiệm trước đó, ACB vẫn giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 - 5 tháng tại mức 4,65%/năm.

Trong khi đó lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 - 8 tháng lại giảm mạnh 0,95%/năm, xuống 5,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 - 11 tháng mới nhất cũng giảm mạnh 0,95%/năm khi đang được ACB niêm yết tại 5,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được ACB niêm yết tại 5,7%/năm, giảm 0,6%/năm so với mức lãi suất ngân hàng niêm yết ngày hôm qua.

Như vậy, lãi suất huy động trực tuyến đã được ACB niêm yết đồng nhất giữa thông tin công bố trên website và trên ứng dụng ngân hàng.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên website, ngân hàng áp dụng lãi suất huy động bậc thang với 4 mức tiền gửi khác nhau: dưới 200 triệu đồng; từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Dù cho số tiền gửi là bao nhiêu, ACB vẫn áp dụng chung lãi suất 4,65%/năm cho kỳ hạn 3 - 5 tháng.

Với các kỳ hạn tiền gửi còn lại, lãi suất tiền gửi chênh lệch nhau 0,05 – 0,1%/năm so với mức liền kề.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng như sau: Kỳ hạn 1 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 6 - 8 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 9 – 11 tháng 5,4%/năm, và kỳ hạn 12 tháng 5,8%/năm.

So với biểu lãi suất trên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến áp dụng cho hai mức tiền gửi “từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng” và “từ 5 tỷ đồng trở lên” lần lượt cao hơn 0,05% và 0,1%/năm.

Theo niêm yết, lãi suất huy động cao nhất của ACB đang là 5,9%/năm, áp dụng với kỳ hạn gửi 12 tháng, số dư tiền gửi từ 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ACB còn có chính sách lãi suất đặc biệt với mức lãi suất cao nhất lên tới 6,3%/năm. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất này là khách hàng phải gửi số tiền từ 200 tỷ đồng, lựa chọn kỳ hạn 13 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ. Nếu lựa chọn lĩnh lãi hằng tháng, lãi suất sẽ là 6,05%/năm.

ACB cũng là ngân hàng duy nhất thay đổi biểu lãi suất huy động trong hôm nay. Trước đó, Sacombank là ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất trong tháng 2/2026.