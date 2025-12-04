Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigonbank) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động, nâng tổng số ngân hàng tăng lãi suất từ đầu tháng 12 lên 4 ngân hàng.

Trong đó, Saigonbank là một trong số ít ngân hàng hiếm hoi thay đổi biểu lãi suất huy động. Kể từ tháng 2/2025, đây là lần thứ hai trong năm nhà băng này điều chỉnh lãi suất huy động.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được Saigonbank niêm yết, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tăng mạnh 0,5%/năm lên 3,8%/năm; các kỳ hạn từ 3-5 tháng cùng tăng 0,4%/năm, đồng loạt niêm yết tại 4%/năm.

Ngân hàng cũng điều chỉnh tăng nhẹ 0,2%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng và tăng 0,3%/năm đối với kỳ hạn 36 tháng.

Theo đó, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng mới nhất được niêm yết tại 5%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 5,1%/năm; kỳ hạn 10 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 11 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,8%/năm.

Điểm đáng chú ý trong đợt tăng lãi suất tiền gửi lần này của Saigonbank là lần đầu tiên trong năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 13-24 tháng được niêm yết tại mức lãi suất 6%/năm. Mức cao nhất lên đến 6,1%/năm khi Saigonbank tăng lãi suất kỳ hạn 36 tháng.

Trong khi đó, Ngân hàng NCB tăng lãi suất huy động tháng thứ ba liên tiếp sau khi đã tăng lãi suất trong tháng 10 và tháng 11.

Trong lần điều chỉnh lãi suất lần này, lãi suất huy động kỳ hạn 1-3 tháng được NCB tăng thêm 0,2%/năm; kỳ hạn 4 tháng tăng 0,15%/năm; kỳ hạn 5 tháng tăng 0,05%/năm.

Mức tăng lãi suất tiết kiệm từ 0,1%-0,2%/năm được NCB áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-13 tháng, trong khi lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Với mức tăng lãi suất như trên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất NCB niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng lên đến 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 4,75%/năm.

Như vậy, NCB là một trong số những ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn từ 1-5 tháng. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 4-5 tháng đã chạm lãi suất trần theo quy định.

Đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn còn lại, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất mới nhất là 5,95%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 5,8%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 5,85%/năm, kỳ hạn 9-12 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,8%/năm và kỳ hạn 15-60 tháng được giữ nguyên tại 5,7%/năm.

Tuy nhiên, ngay từ cuối tháng 10 vừa qua NCB đã công bố tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền với mức lãi suất cộng thêm cao nhất lên tới 1,4%/năm. Do đó, lãi suất thực nhận khi gửi tại nhà băng này có thể lên trên 7%/năm.

NCB cũng đang niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên đến 6,65%/năm với các kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 84 tháng.