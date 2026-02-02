Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án, ngày 2/2, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL) và Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek (Công ty Avatek).

Theo HĐXX, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định rằng vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL và Công ty Avatek đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm thật và giả. Các phiếu giả được lập trong nhiều trường hợp không có mẫu kiểm nghiệm; có mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm; hoặc có thử nghiệm nhưng bị chỉnh sửa chỉ tiêu, làm sai lệch kết quả và thời điểm phát hành theo yêu cầu của khách hàng.

Các bị tại tòa. Ảnh: TP

Theo kết quả điều tra, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới, qua đó thu lợi bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương tách ra làm riêng, thành lập Công ty Avatek và chỉ đạo đồng phạm phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hai công ty này, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa tổng cộng 3,38 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ những cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Đoàn Hữu Lượng thu lợi bất chính hơn 98,5 tỷ đồng; bị cáo Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo làm giả tổng cộng hơn 190.000 phiếu, thu lợi 99,4 tỷ đồng. Ngoài ra, có 42 đơn vị môi giới tham gia móc nối thực hiện hành vi làm giả phiếu thử nghiệm.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) 18 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác” và 7 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Lượng phải chấp hành 25 năm tù.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác” và 7 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Phương chấp hành 27 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL – Chi nhánh Hà Nội) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về các tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù giam.