Ông Kim Jong Un thị sát cơ sở hạt nhân mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (4/6) đưa tin ông Kim Jong Un cùng các quan chức chủ chốt của Triều Tiên đã thực hiện chuyến thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới hôm 3/6, song không tiết lộ vị trí hay các chi tiết khác.

Hiện nay, Triều Tiên được cho đang có các cơ sở làm giàu uranium tại 3 địa điểm gồm Yongbyon, Kangson và Kusong. Hiện chưa rõ bản tin của KCNA có ám chỉ sự tồn tại của địa điểm thứ 4 hay không.

Ông Kim Jong Un và nhiều quan chức đi thị sát cơ sở hạt nhân mới. Ảnh: KCNA

Ông Kim thị sát cơ sở hạt nhân mới. Ảnh: KCNA

Ông Kim đi giữa các hàng máy ly tâm hình trụ. Ảnh: KCNA

Ông Kim tuyên bố năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh thành quả có được là nhờ các nhà khoa học hạt nhân của đất nước.

"Những mối đe dọa tiềm tàng và các cuộc khủng hoảng dài hạn khó lường càng nêu bật tính cấp thiết của việc mở rộng khả năng răn đe hạt nhân cả về chất lượng và số lượng, một cách bền vững và nhanh chóng", ông Kim nói.

Cận cảnh chuyến thị sát cơ sở hạt nhân mới của ông Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Ông Kim thăm phòng điều khiển của cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới. Ảnh: KCNA

Tài liệu liên quan tới chương trình hạt nhân phía trên bàn đã được làm mờ. Ảnh: KCNA

Triều Tiên cho biết đã tổ chức một cuộc họp tham vấn quan trọng về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng cả về chất lượng và số lượng.

Những bức ảnh do hãng thông tấn KCNA công bố cho thấy các hàng máy ly tâm hình trụ được sử dụng để làm giàu uranium bên trong cơ sở. Trong một bức ảnh khác, các tài liệu được cho liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng bị làm mờ, được đặt trên bàn nơi ông Kim đang ngồi.