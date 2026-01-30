Ở tuổi 63, "người đặc biệt" vừa dàn dựng một chiến thắng điên rồ cho Benfica trước đội bóng cũ Real Madrid được đánh giá cao hơn.

Lúc đội chủ nhà đang dẫn 3-2 ở phút bù giờ và cần thêm bàn thắng để được đi đá play-off Champions League, HLV Mourinho đã chỉ đạo thủ thành Anatoliy Trubin lao lên khi Benfica được hưởng quả đá phạt.

Mourinho ăn mừng khi Benfica giành vé play-off Champions League - Ảnh: Uefa

Người gác đền Ukraine thực hiện cú đánh đầu xuất thần tung lưới Courtois, giúp Benfica giành chiến thắng nghẹt thở 4-2 và lách qua khe cửa hẹp, lấy vé đi tiếp.

Sau trận cầu kinh điển, Mourinho được giới truyền thông tán dương. Cơ hội để ông trở lại đỉnh cao nghề huấn luyện cũng được mở ra với nhiều lời mời gọi hè tới.

Cụ thể, tờ AS tiết lộ, lãnh đạo đội bóng Hoàng gia đang xem xét nghiêm túc việc mời Jose Mourinho trở lại làm việc tại Bernabeu.

Sau khi sa thải Xabi Alonso, chủ tịch Perez đặt niềm tin vào Alvaro Arbeloa. Thế nhưng, mọi thứ có thể bị lung lay khi kết quả của Real Madrid không tốt.

Ngoài ra, cánh cửa dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha cũng sẽ để ngỏ với Mourinho, trong trường hợp HLV Roberto Martinez thất bại ở VCK World Cup 2026 tới đây.

Từ trước đến nay, "người đặc biệt" chưa từng làm công tác huấn luyện trên cấp độ đội tuyển. Bởi thế, sẽ rất vinh dự và cũng là trải nghiệm thú vị nếu ông cầm quân tuyển Bồ Đào Nha.