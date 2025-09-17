Tối 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của nam thanh niên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia trang web hẹn hò trực tuyến. Số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới gần 600 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 3/9, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận đơn trình báo của anh N. (SN 2001, quê Nghệ An, hiện đang sinh sống tại Hà Nội). Anh N. cho biết đã đăng ký tài khoản trên một trang web giới thiệu “gái đẹp” để tìm bạn.

Sau khi đăng ký, anh được các “nhân viên chăm sóc khách hàng” tư vấn rằng nếu hoàn thành những “nhiệm vụ thành viên” sẽ nhận được nhiều ưu đãi, thậm chí có cơ hội gặp gỡ “bạn gái trong mơ”.

Tin lời, anh N. đã nhiều lần chuyển tiền để kích hoạt tài khoản, nâng cấp gói VIP và tham gia các giao dịch theo yêu cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã chuyển gần 600 triệu đồng vào các tài khoản được cung cấp.

Tuy nhiên, sau đó, các “nhân viên” cắt đứt liên lạc, còn website thì ngừng hoạt động. Biết mình bị lừa, anh N. đã trình báo cơ quan công an.

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân không tham gia các diễn đàn, hội nhóm có yếu tố đồi trụy hoặc các trang web hẹn hò không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, cần cảnh giác với những lời mời chào mở thẻ, kích hoạt tài khoản, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.