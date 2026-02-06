Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược trên chính thức hết hạn vào ngày 5/2 và Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Mỹ về việc gia hạn thỏa thuận.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: UN

Đài RT dẫn lời ông Guterres hôm 5/2 nhấn mạnh lần đầu tiên sau hơn 50 năm, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không còn giới hạn nào đối với kho vũ khí của họ. Hiện nay, các biện pháp bảo vệ nhằm chống lại một “sai lầm nghiêm trọng” đã giảm đi đáng kể so với thời Chiến tranh Lạnh và giai đoạn sau đó.

“Sự tan rã của những thành tựu đạt được trong nhiều thập kỷ này không thể đến vào thời điểm tồi tệ hơn - nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo. Ông kêu gọi Washington và Moscow đàm phán một khuôn khổ kế nhiệm hiệp ước New START.

Hãng thông tấn Axios đưa tin, các quan chức Mỹ và Nga đã nhất trí thảo luận về việc “cập nhật” thỏa thuận New START bên lề các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine ở Abu Dhabi trong các ngày 3-4/2.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá New START là một “thỏa thuận được đàm phán tồi tệ”, đồng thời kêu gọi các chuyên gia hạt nhân của Mỹ bắt đầu soạn thảo một thỏa thuận hoàn toàn mới.

“Thay vì gia hạn New START… chúng ta nên để các chuyên gia hạt nhân của mình làm việc về một hiệp ước mới, được cải tiến và hiện đại hóa, có thể tồn tại lâu dài trong tương lai”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 5/2. Lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng thỏa thuận đã bị “vi phạm nghiêm trọng”.

Ngay sau bài đăng của ông Trump, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các nhà báo rằng Mỹ có kế hoạch thảo luận về một hiệp ước mới với Nga. Bà cũng phủ nhận việc Washington và Moscow đã đạt được bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào về việc tuân thủ các điều khoản của hiệp ước đã hết hạn.