Theo kế hoạch đào tạo đại học năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên khóa 66 trở về trước (gồm sinh viên đại học chính quy tiêu chuẩn, đại học chính quy tiếng Anh, liên thông đại học chính quy và văn bằng 2) sẽ bắt đầu học kỳ hè từ ngày 25/5 đến ngày 5/7.

Với các sinh viên khóa 67 (tức sinh viên năm nhất), học kỳ hè diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 2/8.

Như vậy, nếu sinh viên, giảng viên không tham gia học kỳ hè (theo nhu cầu của sinh viên và sự tự nguyện của giảng viên) sẽ có trọn vẹn 2 tháng nghỉ hè.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, theo khung kế hoạch năm học, thời gian nghỉ hè hoặc tổ chức học kỳ hè của sinh viên dự kiến diễn ra từ ngày 20/7 đến 17/8.

Trong khi đó, tại Trường Đại học Thương mại, sinh viên sẽ được nghỉ hè từ ngày 29/6 đến ngày 2/8.

Nhiều trường đại học trên cả nước cho sinh viên nghỉ hè từ tháng 6. Ảnh minh họa

Ở phía Nam, nhiều đại học tại TPHCM cho sinh viên nghỉ hè 1-2 tháng. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông báo về kế hoạch nghỉ hè đối với sinh viên toàn trường kéo dài từ ngày 8/6 đến ngày 26/7. Năm học mới 2026-2027 sẽ bắt đầu từ ngày 3/8.

Thời gian nghỉ hè của Trường Đại học Công Thương TPHCM dự kiến kéo dài từ ngày 6/7 đến ngày 9/8. Trong thời gian này, sinh viên nếu có nhu cầu học lại, học cải thiện, học vượt có thể đăng ký.

Tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM, kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026 bắt đầu từ ngày 29/6 đến hết ngày 7/8. Như vậy, sinh viên trường này nghỉ hè gần 40 ngày trước khi năm học mới bắt đầu.

Lịch nghỉ hè của một số trường đại học như sau:

Tên trường Lịch nghỉ hè Đại học Kinh tế Quốc dân Khóa 66 trở về trước: 25/5 - 5/7 Khóa 67: 1/6 - 2/8 Đại học Bách khoa Hà Nội 20/7 - 17/8 Trường Đại học Thương mại 29/6 - 2/8 Trường Đại học Y Hà Nội 29/6 - 9/8 Học viện Phụ nữ Việt Nam 6/7 - 3/8 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 7/7 - 2/8 Trường Đại học Lao động - Xã hội 8/6 - 16/8 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 8/6 - 26/7 Trường Đại học Công Thương TPHCM 6/7 - 9/8 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 29/6 - 7/8 Trường Đại học Y Dược TPHCM 11/5 - 3/7 Không chỉ sinh viên, theo quy định, thời gian nghỉ hè hàng năm của giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học sẽ quyết định thời điểm nghỉ hè của nhà giáo phù hợp với kế hoạch đào tạo và điều kiện cụ thể.