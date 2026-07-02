Lịch thi đấu bóng đá World Cup hôm nay 2/7 - Vòng 1/16
1/7 - 23:00 Anh - CHDC Congo VTV3, VTV6, VTV9
2/7 - 03:00 Bỉ - Senegal VTV3, VTV6, VTV10
2/7 - 07:00 Mỹ - Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV6, VTV9
3/7 - 02:00 Tây Ban Nha - Áo VTV3, VTV6, VTV9
3/7 - 06:00 Bồ Đào Nha - Croatia VTV3, VTV6, VTV10
3/7 - 10:00 Thụy Sĩ - Algeria VTV3, VTV6, VTV9