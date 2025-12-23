|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT
|
24/12
03:00
|
Arsenal - Crystal Palace
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
24/12
03:45
|
Guimaraes - Sporting Lisbon
|
CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
23/12
21:30
|
Konyaspor - Antalyaspor
|
24/12
00:30
|
Fenerbahce - Besiktas
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 8
|
23/12
15:15
|
Melbourne City - Macarthur
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
23/12
23:00
|
Al Sadd - Shabab Al Ahli
|
24/12
01:15
|
Al Ittihad - Nasaf Qarshi
|
AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG
|
23/12
19:30
|
CHDC Congo - Benin
|
23/12
22:00
|
Senegal - Botswana
|
24/12
00:30
|
Nigeria - Tanzania
|
24/12
03:00
|
Tunisia - Uganda
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
23/12
|
Fulham 1-0 Nottingham Forest
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 17
|
23/12
|
Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
23/12
|
Alverca 0-3 Porto
|
23/12
|
Benfica 1-0 Famalicao
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17
|
22/12
|
Istanbul Basaksehir 5-1 Gaziantep FK
|
23/12
|
Genclerbirligi 4-3 Trabzonspor
|
VĐQG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 14
|
22/12
|
Panserraikos 0-2 Levadiakos
|
CAN CUP 2025 – VÒNG BẢNG
|
22/12
|
Mali 1-1 Zambia
|
23/12
|
Nam Phi 2-1 Angola
|
23/12
|
Ai Cập 2-1 Zimbabwe
