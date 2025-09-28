Sân cỏ trong nước nóng lên với trận thư hùng giữa ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội, vòng 5 V-League 2025/26.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5 28/09 18:00 19:15 Hải Phòng – Ninh Bình

FPT Play, TV360+4 Nam Định - CAHN FPT Play, HTV Key, VTV5, MyTV, TV360, SCTV Thể Công Viettel – Hà Tĩnh FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 – VÒNG 2 16:00 TP. Hồ Chí Minh – Trẻ PVD-CAND FPT Play, HTV Key, MyTV, SCTV, TV360 17:00 Quảng Ninh – Quy Nhơn United FPT Play, TV 360+5