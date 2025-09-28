Sân cỏ trong nước nóng lên với trận thư hùng giữa ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội, vòng 5 V-League 2025/26.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5
28/09
18:00
19:15
Hải Phòng – Ninh Bình
Nam Định - CAHN
FPT Play, HTV Key, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
Thể Công Viettel – Hà Tĩnh
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 – VÒNG 2
16:00
TP. Hồ Chí Minh – Trẻ PVD-CAND
FPT Play, HTV Key, MyTV, SCTV, TV360
17:00
Quảng Ninh – Quy Nhơn United
FPT Play, TV 360+5
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 6
28/09
Aston Villa - Fulham
K+ SPORT 1
28/09
Newcastle - Arsenal
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
28/09
Rayo Vallecano - Sevilla
SCTV 15
28/09
Elche - Celta Vigo
SCTV 22
28/09
Barcelona - Real Sociedad
SCTV 15
29/09
Real Betis - Osasuna
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5
28/09
Sassuolo - Udinese
ON FOOTBALL
28/09
Roma - Verona
ON Sports+
Pisa - Fiorentina
ON FOOTBALL
28/09
Lecce - Bologna
ON FOOTBALL
29/09
AC Milan - Napoli
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5
28/09
Freiburg - Hoffenheim
TV 360
Cologne - Stuttgart
TV 360
28/09
Union Berlin - Hamburg SV
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6
28/09
Nice - Paris
ON SPORTS NEWS
28/09
Angers - Brestois
Lille - Lyon
ON SPORTS NEWS
Metz - Le Havre
ON Sports
29/09
Rennes - Lens
ON SPORTS NEWS
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 7
28/09
NEC Nijmegen - AZ Alkmaar
28/09
Groningen - Feyenoord
Utrecht - Heerenveen
28/09
Telstar - Go Ahead Eagles
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7
28/09
Alverca - Vitoria Guimaraes
29/09
Braga - Nacional da Madeira
29/09
Famalicao - Rio Ave
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 25
28/09
Brommapojkarna - Mjallby AIF
Halmstads - Hammarby
28/09
Malmo - IFK Varnamo
AIK Solna - GAIS
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 10
28/09
CSKA Moscow - Baltika Kaliningrad
28/09
Makhachkala - Sochi
28/09
Spartak Moscow - Nizhny Novgorod
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 10
28/09
Rizespor - Kasimpasa
Konyaspor - Istanbul Basaksehir
29/09
Kayserispor - Genclerbirligi
Fenerbahce - Antalyaspor
HẠNG NHÌ ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7
28/09
Hannover - Bielefeld
Nurnberg - Hertha Berlin
Preuben Munster - Braunschweig
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
28/09
Real Sociedad B - Cordoba
28/09
Burgos - Malaga
Cadiz - AD Ceuta
28/09
Valladolid - Cultural Leonesa
Sporting Gijon - Albacete
29/09
Huesca - Granada
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
29/09
Racing Club - Independiente
29/09
River Plate - Deportivo Riestra
29/09
Independiente Rivadavia - Huracan
29/09
Instituto - Lanus
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 25
28/09
Gremio - Vitoria
29/09
Bahia - Palmeiras
Fluminense - Botafogo
29/09
Bragantino - Santos
29/09
Corinthians - Flamengo
GIẢ BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
29/09
FC Cincinnati - Orlando City SC
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 32
28/09
Yokohama - Shonan Bellmare
28/09
Tokyo - Yokohama Marinos
28/09
Cerezo Osaka - Kyoto Sanga
28/09
Kawasaki - Kashiwa Reysol
VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 31
28/09
Anyang - Gwangju
Jeju - Suwon