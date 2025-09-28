Sân cỏ trong nước nóng lên với trận thư hùng giữa ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội, vòng 5 V-League 2025/26.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5

28/09

18:00

19:15

Hải Phòng – Ninh Bình


FPT Play, TV360+4

Nam Định - CAHN

FPT Play, HTV Key, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

Thể Công Viettel – Hà Tĩnh

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 – VÒNG 2

16:00

TP. Hồ Chí Minh – Trẻ PVD-CAND

FPT Play, HTV Key, MyTV, SCTV, TV360

17:00

Quảng Ninh – Quy Nhơn United

FPT Play, TV 360+5

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 6

28/09
20:00

 Aston Villa - Fulham

K+ SPORT 1

28/09
22:30

 Newcastle - Arsenal

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

28/09
19:00

 Rayo Vallecano - Sevilla

SCTV 15

28/09
21:15

 Elche - Celta Vigo

SCTV 22

28/09
23:30

 Barcelona - Real Sociedad

SCTV 15

29/09
02:00

 Real Betis - Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5

28/09
17:30

 Sassuolo - Udinese

ON FOOTBALL

28/09
20:00

 Roma - Verona

ON Sports+

 Pisa - Fiorentina

ON FOOTBALL

28/09
23:00

 Lecce - Bologna

ON FOOTBALL

29/09
01:45

 AC Milan - Napoli

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5

28/09
20:30

 Freiburg - Hoffenheim

TV 360

  Cologne - Stuttgart

TV 360

28/09
23:30

 Union Berlin - Hamburg SV

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6

28/09
20:00

 Nice - Paris

ON SPORTS NEWS

28/09
22:15

 Angers - Brestois

 Lille - Lyon

ON SPORTS NEWS

 Metz - Le Havre

ON Sports

29/09
01:45

 Rennes - Lens

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 7

28/09
17:15

 NEC Nijmegen - AZ Alkmaar

28/09
19:30

 Groningen - Feyenoord

 Utrecht - Heerenveen

28/09
21:45

 Telstar - Go Ahead Eagles

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7

28/09
21:30

 Alverca - Vitoria Guimaraes

29/09
00:00

 Braga - Nacional da Madeira

29/09
02:30

 Famalicao - Rio Ave

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 25

28/09
19:00

 Brommapojkarna - Mjallby AIF

 Halmstads - Hammarby

28/09
21:30

 Malmo - IFK Varnamo

 AIK Solna - GAIS

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 10

28/09
18:00

 CSKA Moscow - Baltika Kaliningrad

28/09
21:00

 Makhachkala - Sochi

28/09
23:30

 Spartak Moscow - Nizhny Novgorod

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 10

28/09
21:00

 Rizespor - Kasimpasa

 Konyaspor - Istanbul Basaksehir

29/09
00:00

 Kayserispor - Genclerbirligi

 Fenerbahce - Antalyaspor

HẠNG NHÌ ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7

28/09
18:30

 Hannover - Bielefeld

 Nurnberg - Hertha Berlin

 Preuben Munster - Braunschweig

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

28/09
19:00

 Real Sociedad B - Cordoba

28/09
21:15

 Burgos - Malaga

 Cadiz - AD Ceuta

28/09
23:30

 Valladolid - Cultural Leonesa

 Sporting Gijon - Albacete

29/09
02:00

 Huesca - Granada

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

29/09
01:45

Racing Club - Independiente

29/09
04:00

River Plate - Deportivo Riestra

29/09
05:30

Independiente Rivadavia - Huracan

29/09
06:15

Instituto - Lanus

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 25

28/09
21:00

 Gremio - Vitoria

29/09
02:00

 Bahia - Palmeiras

 Fluminense - Botafogo

29/09
04:30

 Bragantino - Santos

29/09
06:30

 Corinthians - Flamengo

GIẢ BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

29/09
06:00

FC Cincinnati - Orlando City SC

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 32

28/09
15:00

 Yokohama - Shonan Bellmare

28/09
16:00

 Tokyo - Yokohama Marinos

28/09
16:30

 Cerezo Osaka - Kyoto Sanga

28/09
17:00

 Kawasaki - Kashiwa Reysol

VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 31

28/09
14:30

 Anyang - Gwangju

 Jeju - Suwon

 