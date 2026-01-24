Thông tin trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc

Thời gian: 22h00 ngày 24/01/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City

Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV2, VTV Cần Thơ

U23 Trung Quốc đã khiến nhiều người phải nhìn họ bằng con mắt hoàn toàn khác tại VCK U23 châu Á 2026. Sau hành trình dài gắn liền với lối chơi thực dụng, kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ, chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước U23 Việt Nam ở bán kết cho thấy “Long Chi đội” có thể chơi thứ bóng đá hiện đại hơn: kiểm soát bóng, pressing tầm cao và tấn công chủ động.

U23 Trung Quốc gây bất ngờ khi thắng U23 Việt Nam 3-0 ở bán kết - Ảnh: Ted Trần

Lần đầu tiên góp mặt ở chung kết U23 châu Á, U23 Trung Quốc mang đến niềm tin và hy vọng mới cho người hâm mộ nước nhà, mở ra viễn cảnh tươi sáng sau quãng thời gian dài sa sút.

Dù vậy, HLV Antonio Puche vẫn rất thực tế khi thừa nhận khoảng cách lớn với U23 Nhật Bản – đội bóng sở hữu nền tảng kỹ thuật, tổ chức và bản lĩnh vượt trội ở châu lục.

Về phía U23 Nhật Bản, với lối chơi khoa học, đồng bộ cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất giải, “Samurai xanh” rõ ràng đang ở đẳng cấp cao hơn. Chung kết vì thế là màn so tài giữa một Trung Quốc đang vươn mình mạnh mẽ và một Nhật Bản giàu truyền thống, bản lĩnh.

Đội hình dự kiến U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang, Liu Haofan, Xiang Yuwang, Peng Xiao, Bao Shengxin, Wang Bohao, Yang Alex, Chen Zeshi, Kuai Jiwen.

U23 Nhật Bản: Araki, Mori, Okabe, Ichihara, Umeki, Ozeki, Ogura, Sato, Ishibashi, Yokohama, Nwadike.

