VietNamNet cập nhật liên tục những diễn biến nóng bỏng của SEA Games 33 đang được tổ chức tại Thái Lan, hôm nay 8/12/2025.
Tâm điểm trong ngày thi đấu 8/12 tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam chính là trận quyết đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và các cô gái Philippines, màn so tài có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé vào bán kết.
Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Malaysia ở trận mở màn, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tràn đầy tự tin hướng tới 3 điểm tiếp theo.
Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay các VĐV Việt Nam còn đụng độ đối thủ Philippines ở môn bóng ném nam.
Ở nội dung bóng đá nam, đương kim vô địch U22 Indonesia bắt đầu ra quân gặp Philippines, hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt ngày thi đấu.
Trong khi đó, tuyển bóng chày Việt Nam tiếp tục bước vào lịch thi đấu dày đặc nhất SEA Games. Sau ba trận với kết quả thua Thái Lan 0-16, thắng Malaysia 5-2 và thua Lào 0-14, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Singapore. Cơ hội tạo bất ngờ không cao khi các VĐV Việt Nam tham dự mang nhiều tính cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.