Tâm điểm trong ngày thi đấu 8/12 tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam chính là trận quyết đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và các cô gái Philippines, màn so tài có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Malaysia ở trận mở màn, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tràn đầy tự tin hướng tới 3 điểm tiếp theo.

viet_nam_vs_philippines.jpg
Tuyển nữ Việt Nam dự báo có trận đấu khó khăn với nữ Philippines với dàn cầu thủ nhập tích chất lượng

Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay các VĐV Việt Nam còn đụng độ đối thủ Philippines ở môn bóng ném nam.

Ở nội dung bóng đá nam, đương kim vô địch U22 Indonesia bắt đầu ra quân gặp Philippines, hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt ngày thi đấu.

Trong khi đó, tuyển bóng chày Việt Nam tiếp tục bước vào lịch thi đấu dày đặc nhất SEA Games. Sau ba trận với kết quả thua Thái Lan 0-16, thắng Malaysia 5-2 và thua Lào 0-14, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Singapore. Cơ hội tạo bất ngờ không cao khi các VĐV Việt Nam tham dự mang nhiều tính cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 8/12

Ngày Giờ Môn thể thao Trận đấu Vòng đấu
8/12 10h00 Bóng chày Singapore - Việt Nam Vòng loại
16h00 Bóng đá nữ Myanmar - Malaysia Vòng bảng 
18h30 Việt Nam - Philippines 
18h00 Bóng đá nam Philippines - Indonesia
13h00 Bóng ném nam Việt Nam - Philippines   Vòng loại
09h00 Cầu lông Đồng đội Nữ  Bán kết

08/12/2025 | 07:36

