Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

20/01

18:30

U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

 Bán kết 1

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

20/01

22:30

 U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc Bán kết 2

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

