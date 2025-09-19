Lịch thi đấu vòng tứ kết giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025

Thời gian Ngày Trận đấu
14:30 20/9 Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan
19:00 20/9 Ba Lan - Canada
14:30 21/9 Argentina - Italia
19:00 21/9 Bỉ - Phần Lan
14:30 22/9 Bulgaria - Bồ Đào Nha
19:00 22/9 Mỹ - Slovenia
14:30 23/9 Tunisia - CH Czech
19:00 23/9 Serbia - Iran