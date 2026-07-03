Lịch thi đấu World Cup hôm nay 3/7 - Vòng 1/16
3/7 - 02:00 Tây Ban Nha 3-0 Áo VTV3, VTV6, VTV9
3/7 - 06:00 Bồ Đào Nha - Croatia VTV3, VTV6, VTV10
3/7 - 10:00 Thụy Sĩ - Algeria VTV3, VTV6, VTV9
4/7 - 01:00 Úc vs Ai Cập VTV3, VTV6, VTV10
4/7 - 05:00 Argentina vs Cape Verde VTV3, VTV6, VTV9
4/7 - 08:30 Colombia vs Ghana VTV3, VTV6, VTV9