Lịch thi đấu của Nhật Bản tại World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật nhanh lịch thi đấu của Nhật Bản thuộc bảng F tại World Cup 2026 đầy đủ và chính xác nhất.
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay
|
Ngày - Giờ
|
Đội bóng
|Tỷ số
|
Đội bóng
|
Bảng
|
Sân vận động
|
Địa điểm
|
Trực tiếp
|
12/06
02:00
|
Mexico
|
Nam Phi
|
A
|
Estadio Azteca
|
Mexico City, Mexico
|VTV3, VTV6, VTV10
|
12/06
09:00
|
Hàn Quốc
|
CH Séc
|
A
|
Estadio Akron
|
Zapopan, Mexico
|VTV3, VTV6
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