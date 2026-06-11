Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay

Ngày - Giờ

Đội bóng

 Tỷ số

Đội bóng

Bảng

Sân vận động

Địa điểm

Trực tiếp

12/06

02:00

Mexico

Nam Phi

A

Estadio Azteca

Mexico City, Mexico

 VTV3, VTV6, VTV10

12/06

09:00

Hàn Quốc

CH Séc

A

Estadio Akron

Zapopan, Mexico

 VTV3, VTV6