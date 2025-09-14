Chiến đấu cơ F-16 được triển khai để chặn UAV Nga. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu ngày 13/9 cáo buộc một UAV của Nga đã xâm phạm không phận nước này khi đang thực hiện cuộc tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine. Romania đã điều 2 máy bay chiến đấu F-16 để theo dõi cho tới khi UAV biến mất khỏi màn hình radar ở gần làng Chillia Veche.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết thêm, UAV của Nga không bay qua khu vực có người ở và không gây nguy hiểm trực tiếp cho người dân nước này. Romania đã thông qua luật cho phép quân đội bắn hạ UAV xâm phạm không phận quốc gia trong thời bình nhưng các quy tắc thực thi luật này vẫn chưa được hoàn thiện.

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin do Romania công bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang cố tình mở rộng hoạt động của UAV. Ông kêu gọi phương Tây đáp trả bằng các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn và hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn giữa các nước thành viên NATO.

Tờ Kyiv Independent của Ukraine đưa tin, UAV của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận NATO kể từ năm 2022 khi bay trái phép vào không phận Lithuania, Ba Lan và Romania.

Hôm 10/9, Ba Lan cho biết, ít nhất 19 UAV của Nga đã đi vào không phận nước này. Lần đầu tiên, không quân Ba Lan cùng với các đồng minh NATO đã bắn hạ ít nhất 3 chiếc UAV đang lao tới. Dù Nga bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào Ba Lan, nhưng một số quốc gia châu Âu, gồm Pháp, Đức và Thụy Điển đã tăng cường hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan để đáp trả.