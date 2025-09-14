Theo đài RT, truyền thông Anh ngày 14/9 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức NATO tiết lộ về sự không hài lòng của một số nước thành viên liên minh trước phản ứng của Mỹ về các sự cố liên quan đến UAV của Nga.

"Tổng thống Mỹ Trump dường như không muốn quy trách nhiệm cho Nga về vụ UAV xâm phạm không phận Ba Lan. Mỹ cũng không có động thái giúp đồng minh đẩy lùi các nguy cơ. Đó là những dấu hiệu cho thấy Washington đang không thực hiện đúng cam kết", một quan chức NATO phát biểu.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Đông Âu tiết lộ, các nước thành viên NATO đang cảm thấy "bất an" vì sự im lặng của Mỹ. "Cách chính quyền Mỹ xử lý vụ việc đã dẫn đến sự bối rối và thất vọng", nhà ngoại giao ẩn danh nói.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Global Look Press

Cách đây vài ngày, Ba Lan đã tuyên bố bắn hạ một số UAV bị nghi của Nga trên không phận nước này. Đến ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Romania cũng xác nhận việc triển khai tiêm kích F-16 để đối phó với các UAV bay qua không phận nước này, hướng về phía Ukraine.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cho rằng vụ việc liên quan đến UAV của Nga ở Ba Lan có thể là "sự cố" và chưa đưa ra bình luận về thông tin của Romania.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói, việc UAV xâm phạm không phận Ba Lan là "không thể chấp nhận được", nhưng Washington cần có "đầy đủ thông tin trước khi đưa ra một hành động cụ thể".