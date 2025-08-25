Đại tá Mỹ về hưu Richard Williams. Ảnh: NATO

Trả lời phỏng vấn tờ Kyiv Post ngày 24/8, đại tá về hưu Richard Williams, người từng giữ chức Phó Giám đốc bộ phận Vũ khí thuộc Ban Đầu tư quốc phòng của NATO khẳng định, Ukraine không thể thắng thế trong một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.

Ông giải thích, dù Ukraine đang gây ra nhiều thương vong hơn cho đối phương nhưng nguồn nhân lực dự bị dường như vô tận của Nga đã đem lại cho nước này một lợi thế rõ rệt. Do đó, Ukraine cuối cùng sẽ khó có thể thắng thế trong cuộc xung đột tiêu hao phòng thủ.

Ông Williams cho rằng, Ukraine cần có thay đổi cơ bản về chiến thuật. Chuyên gia này nhận định, lợi thế tấn công của Nga nằm ở khả năng lựa chọn thời điểm và địa điểm tấn công, do đó Moscow có lợi thế lớn ở vùng chiến sự. Để đối phó với điều này, Ukraine giờ đây cần giành lại thế chủ động.

Cựu lãnh đạo NATO lập luận, chiến lược trên đòi hỏi phải chuyển từ tập trung lực lượng để phòng thủ sang dùng sức mạnh để nhằm vào điểm yếu của đối phương, tạo ra những tình huống bất ngờ và tính toán để vượt Nga thông qua các chu kỳ hành động và phản ứng nhanh chóng để giành lợi thế về vị trí.

Ông Williams nhận xét, Ukraine phù hợp với phong cách chiến đấu cơ động và năng động hơn. "Hãy tính đến các cuộc tấn công bất ngờ như cuộc tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga để phá vỡ mạng lưới hậu cần, nơi đối phương không biết rõ cách phòng thủ trước các cuộc tập kích của máy bay không người lái (UAV) có chiều sâu. Ukraine có khả năng chiến đấu cơ động tốt hơn".

Cựu đại tá Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi cách tiếp cận. Ông đánh giá Ukraine đang trì trệ, đồng thời cảnh báo nước này không thể giành chiến thắng hay giữ vững vị thế của mình mãi mãi với chiến thuật hiện nay.

Ông Williams đã đưa ra những lời khuyên chiến thuật cụ thể để hỗ trợ cho cách tiếp cận mới của Ukraine. Ông Williams khuyến nghị, đối với những cuộc đột kích có mục tiêu hạn chế, các lực lượng Kiev nên tập trung vào ưu thế trên không và pháo binh cục bộ, ngắn hạn.

Ngoài ra, ông đề xuất sử dụng các bãi mìn thả từ trên không một cách nhanh chóng ở hai bên sườn và triển khai UAV trên các tuyến liên lạc của đối phương. Cựu sĩ quan này kết luận, Ukraine cần thay đổi để đạt được kết quả mong muốn.