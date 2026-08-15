Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
15/8 - 20:00 Singapore vs Thái Lan Bán kết lượt đi VTV6, FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Singapore vs Thái Lan

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

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Thông tin ực lượng

Singapore: Irfan Najeeb chấn thương, không thể thi đấu.

Thái Lan: Có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Singapore vs Thái Lan

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan

13/11/2025 – Thái Lan 3-2 Singapore – Giao hữu quốc tế

17/12/2024 – Singapore 2-4 Thái Lan – ASEAN Cup 2024

11/06/2024 – Thái Lan 3-1 Singapore – Vòng loại World Cup 2026

21/11/2023 – Singapore 1-3 Thái Lan – Vòng loại World Cup 2026

18/12/2021 – Thái Lan 2-0 Singapore – AFF Cup 2020

Phong độ gần đây của Singapore

07/08/2026 – Singapore 1-1 Indonesia – ASEAN Cup 2026

31/07/2026 – Việt Nam 0-0 Singapore – ASEAN Cup 2026

27/07/2026 – Singapore 2-0 Timor-Leste – ASEAN Cup 2026

24/07/2026 – Campuchia 1-2 Singapore – ASEAN Cup 2026

05/06/2026 – Singapore 1-2 Trung Quốc – Giao hữu quốc tế

Phong độ gần đây của Thái Lan

08/08/2026 – Thái Lan 2-0 Myanmar – ASEAN Cup 2026

04/08/2026 – Philippines 0-1 Thái Lan – ASEAN Cup 2026

01/08/2026 – Thái Lan 2-0 Malaysia – ASEAN Cup 2026

25/07/2026 – Lào 0-5 Thái Lan – ASEAN Cup 2026

09/06/2026 – Trung Quốc 0-0 Thái Lan – Giao hữu quốc tế

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