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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/8 - 20:00
|Singapore vs Thái Lan
|Bán kết lượt đi
|VTV6, FPT Play, TV360
Link xem trực tiếp trận Singapore vs Thái Lan
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
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Thông tin ực lượng
Singapore: Irfan Najeeb chấn thương, không thể thi đấu.
Thái Lan: Có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.
Đội hình dự kiến Singapore vs Thái Lan
Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.
Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.
Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan
13/11/2025 – Thái Lan 3-2 Singapore – Giao hữu quốc tế
17/12/2024 – Singapore 2-4 Thái Lan – ASEAN Cup 2024
11/06/2024 – Thái Lan 3-1 Singapore – Vòng loại World Cup 2026
21/11/2023 – Singapore 1-3 Thái Lan – Vòng loại World Cup 2026
18/12/2021 – Thái Lan 2-0 Singapore – AFF Cup 2020
Phong độ gần đây của Singapore
07/08/2026 – Singapore 1-1 Indonesia – ASEAN Cup 2026
31/07/2026 – Việt Nam 0-0 Singapore – ASEAN Cup 2026
27/07/2026 – Singapore 2-0 Timor-Leste – ASEAN Cup 2026
24/07/2026 – Campuchia 1-2 Singapore – ASEAN Cup 2026
05/06/2026 – Singapore 1-2 Trung Quốc – Giao hữu quốc tế
Phong độ gần đây của Thái Lan
08/08/2026 – Thái Lan 2-0 Myanmar – ASEAN Cup 2026
04/08/2026 – Philippines 0-1 Thái Lan – ASEAN Cup 2026
01/08/2026 – Thái Lan 2-0 Malaysia – ASEAN Cup 2026
25/07/2026 – Lào 0-5 Thái Lan – ASEAN Cup 2026
09/06/2026 – Trung Quốc 0-0 Thái Lan – Giao hữu quốc tế
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