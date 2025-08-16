Trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Dominica: Thắng để chia tay VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Dominica, trận đấu chia tay giải U21 thế giới 2025, 16h ngày 16/8.

Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Dominica

Thời gian: 16h00, hôm nay 16/8/2025

Giải đấu: U21 thế giới 2025

Địa điểm: Surabaya, Indonesia

Trực tiếp: VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-chuyen-nu-u21-viet-nam-vs-dominica-16h-ngay-16-8-2432651.html

Link xem trực tiếp trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7tjfyugpUgY

Sau khi không thể gây bất ngờ trong trận đấu với đối thủ U21 Chile trội hơn về nhiều mặt, U21 Việt Nam bước vào cuộc tranh tài cuối cùng tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025.

U21 Việt Nam quyết chiến thắng để chia tay giải thế giới. Ảnh: BCVN

Những gì diễn ra trước Chile là bài học quan trọng cho các cô gái trẻ của HLV Nguyễn Trọng Linh, trong bối cảnh tâm lý bị ảnh hưởng rất nhiều từ cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB).

Giữa những khó khăn, các cầu thủ U21 Việt Nam vẫn thể hiện được tinh thần đáng khen ngợi, không phụ lòng khán giả nhà.

Trong cuộc chiến phân hạng 19-20, các cô gái Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U21 Dominica để nói lời chia tay Indonesia cũng như giải vô địch U21 thế giới.

Trước đối thủ có thể lực tốt, trận đấu của U21 Việt Nam nhiều khả năng kéo dài hơn 3 set.