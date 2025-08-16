Link xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Dominica hôm nay 16/8/2025VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Dominica hôm nay 16/8/2025, thuộc khuôn khổ trận tranh hạng 19-20 giải U21 thế giới 2025.
Đội bóng
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
U21 Việt Nam
U21 Dominica
Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đầy quyết tâm bước vào trận đấu phân hạng 19-20 với đối thủ Cộng hòa Dominica.
Sau nhiều khó khăn, cùng những tranh cãi từ BTC và Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB), thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh muốn chia tay giải vô địch U21 thế giới 2025 bằng chiến thắng.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Dominica:
16/08/2025 | 10:28
Thông tin trước trận U21 nữ Việt Nam vs U21 Dominica
U21 bóng chuyền nữ Việt Nam làm tất cả trong trận tranh hạng 19-20 gặp Cộng hòa Dominica, quyết tâm giành chiến thắng để có lời chia tay đẹp với giải vô địch thế giới 2025.
VietNamNet cung cấp lịch thi đấu bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025, đầy đủ và chính xác.
Thông tin bóng chuyền U21 nữ
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) làm việc với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như đội U21 trước giải vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan.
U21 Thái Lan hạ U21 Indonesia 3-0 ở trận phân hạng 9-16 giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, khẳng định bản lĩnh của đại diện Đông Nam Á trong trận cầu giàu cảm xúc ngay trên sân nhà đối thủ.
Không thể gây bất ngờ khi thua 1-3 trước Chile, U21 Việt Nam vẫn còn trận đấu tranh hạng 19 tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025.
ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước U21 Chile và sẽ tranh hạng 19 giải U21 thế giới 2025, gặp CH Dominica.
Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) như xát muối vào nỗi đau của VĐV Đặng Thị Hồng và U21 Việt Nam sau sự cố sai sót hi hữu.
