Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 U21 Việt Nam U21 Dominica

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đầy quyết tâm bước vào trận đấu phân hạng 19-20 với đối thủ Cộng hòa Dominica.

Sau nhiều khó khăn, cùng những tranh cãi từ BTC và Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB), thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh muốn chia tay giải vô địch U21 thế giới 2025 bằng chiến thắng.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs U21 Dominica: