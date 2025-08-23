ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng đội bóng hạng 3 thế giới 1 set ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành set thắng lịch sử trước khi thua Ba Lan với tỷ số 1-3 trận ra quân bảng G, Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

Thông tin trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Ba Lan

Thời gian: 20h30, hôm nay 23/8/2025

Giải đấu: Bảng G, Giải vô địch thế giới 2025

Địa điểm: Phuket Municipal, Phuket, Thái Lan

Trực tiếp: Volleyball World, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-chuyen-nu-viet-nam-vs-ba-lan-giai-vo-dich-the-gioi-2025-2435307.html

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi đỉnh cao nhất – giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, diễn ra từ 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan.

Nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya, Việt Nam hứa hẹn sẽ đối mặt nhiều thử thách lớn. Ngay trận mở màn lúc 20h30 ngày 23/8, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán “gã khổng lồ” Ba Lan – đội bóng có chiều cao trung bình vượt trội và nhiều năm liên tiếp giành huy chương tại đấu trường thế giới.

Đội trưởng Thanh Thúy thay Bích Tuyền gánh team

Dù trong đội hình Việt Nam có những gương mặt sáng giá như đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy (1m90) hay Trần Thị Bích Thủy (1m83), nhưng sự chênh lệch về thể hình và kinh nghiệm là điều không thể phủ nhận.

Đây được xem là trận đấu vô cùng khó khăn, song cũng là cơ hội quý giá để bóng chuyền nữ Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.