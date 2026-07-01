Link xem trực tiếp Bỉ vs Senegal:

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Bỉ và Senegal sẽ đối đầu trong một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng 1/8 World Cup 2026.

Vài năm trước, “Quỷ đỏ” có lẽ được đánh giá cao hơn hẳn ở vòng đấu này, nhưng giờ đây vị thế hai đội đã cân bằng.

Senegal bước vào trận đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Phi (mặc dù CAF vẫn khẳng định trao danh hiệu cho Maroc), trong khi Bỉ dường như đang trải qua giai đoạn tái thiết.

Bỉ vẫn tập trung vào những cầu thủ trụ cột từng lọt vào bán kết World Cup 2018 tại Nga, với Lukaku, De Bruyne và Courtois là những nhân vật chủ chốt.

Dù vậy, thế hệ kế tiếp vẫn chưa thực sự khẳng định được vị thế của mình, ngoại trừ Doku.

Đội hình dự kiến:

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Kuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Senegal (4-3-3): Yehvann Diouf; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, I. Gueye, P. Gueye, Camara; Sarr, Jackson, Mane.