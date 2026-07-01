Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia

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Cuộc chạm trán sẽ rất hấp dẫn - Ảnh: TSN

Croatia khởi đầu World Cup 2026 bằng thất bại 2-4 trước Anh, với nhiều lỗ hổng đội hình. Dù vậy, qua từng trận, họ cải thiện tốt hơn và các cầu thủ trẻ thích nghi được với nhịp thi đấu của các cựu binh.

Với tinh thần Modric, kinh nghiệm Ivan Perisic và Ante Budimir, sức trẻ của Petar Sucic hay Martin Baturina, Croatia tự tin phong tỏa Ronaldo và thách thức Bồ Đào Nha.

Dù vậy, với chiều sâu đội hình tốt hơn và hàng tiền vệ xuất sắc, ngay cả khi Ronaldo không ghi bàn, Bồ Đào Nha vẫn có thể tạo khoảnh khắc cá nhân để lấy vé vòng 1/8.

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Ronaldo.

Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Petar Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic.