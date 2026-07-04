Link xem trực tiếp Colombia vs Ghana

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Hai đội hứa hẹn tạo ra trận cầu hấp dẫn - Ảnh: T.T

Colombia không chỉ có Luis Diaz. Daniel Munoz cũng là thứ vũ khí rất đáng kể bên cánh phải.

Khả năng lên công về thủ bền bỉ của hậu vệ khoác áo Crystal Palace giúp Colombia có thêm hướng tấn công khi Ghana dồn người khóa Diaz.

Những pha băng lên bất ngờ, căng ngang hoặc xuất hiện ở cột xa của Munoz có thể là chìa khóa trong trận đấu kín kẽ. Không phải ngẫu nhiên mà anh mở tỷ số trong cả 2 trận thắng của “Los Cafeteros”.

Ghana sẽ cố đưa trận đấu vào thế giằng co, chơi thực dụng và chờ cơ hội phản công. Chỉ cần Colombia dứt điểm tốt hơn trận Bồ Đào Nha, Luis Diaz và các đồng đội sẽ giải quyết chiếc vé vòng 1/8 World Cup 2026 ngay trong 90 phút.

Đội hình dự kiến

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.

Ghana (4-5-1): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew.