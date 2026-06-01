Link xem trực tiếp Đức vs Paraguay

Link tường thuật trực tiếp trên VietNamNet

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/

Tuyển Đức sẽ tấn công mạnh mẽ trước Paraguay - Ảnh: Goal

Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm tại đấu trường đỉnh cao, đại diện Nam Mỹ không thể so bì với tuyển Đức. Dẫu vậy, cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội hồi năm 2013 khép lại với tỷ số hòa 3-3.

Paraguay chơi phòng ngự đầy khó chịu. Thế nhưng, đẳng cấp cùng việc sở hữu các ngôi sao trong đội hình, tuyển Đức được dự báo sẽ giành chiến thắng sít sao để ghi tên mình vào vòng 1/8.

Thông tin lực lượng

Đức: Nathaniel Brown bị đau nhẹ nhưng đủ thể lực ra sân. Nico Schlotterbeck vắng mặt vì chấn thương.

Paraguay: Dieogo Gomez bị treo giò. Miguel Almiron sẵn sàng tái xuất.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.