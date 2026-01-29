Thông tin trận đấu futsal Việt Nam vs Lebanon

Thời gian: 13h00 ngày 29/01/2026

Địa điểm: Jakarta International Velodrome, Indonesia

Giải đấu: Bảng B, VCK futsal châu Á 2026

Kênh trực tiếp: TV360, VTV7

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da '

Ba điểm trước Kuwait ở ngày ra quân mang ý nghĩa then chốt với đội tuyển futsal Việt Nam, bất chấp màn trình diễn còn nhiều điểm chưa hoàn hảo. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Diego Giustozzi nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh vé tứ kết bảng B.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc Kuwait trận ra quân

Trong kịch bản lý tưởng, nếu Việt Nam thắng Lebanon và Thái Lan tiếp tục vượt qua Kuwait, hai suất đi tiếp gần như sẽ được xác định sớm.

Trái ngược với Việt Nam, Lebanon rơi vào thế khó sau trận thua Thái Lan. Đội bóng Tây Á buộc phải giành điểm ở lượt đấu thứ hai để tránh nguy cơ bị loại sớm. So với vòng loại năm 2025 – nơi họ từng thua Việt Nam 0-4 – Lebanon nay được dẫn dắt bởi HLV Ricardo Iñiguez Calabuig, nhưng lối chơi vẫn thiên về phòng ngự phản công.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn, futsal Việt Nam cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự và hạn chế sai sót, khi đã để lọt lưới tới 4 bàn trước Kuwait ở trận mở màn.