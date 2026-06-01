Link xem trực tiếp Iraq vs Na Uy:

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/iraq-na-uy-6a2f671d64249920842f8e8a?event=eventtv&type=highlight

Sau 28 năm chờ đợi, Na Uy cuối cùng cũng trở lại World Cup và trận ra quân gặp Iraq sẽ đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt với Erling Haaland.

Tiền đạo của Man City lần đầu tiên được hít thở bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau nhiều năm chứng kiến đội tuyển quê hương vắng mặt ở sân chơi này.

Na Uy được đánh giá vượt trội so với Iraq, nhưng tham vọng của họ không dừng ở một chiến thắng trong ngày mở màn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Stale Solbakken, đội bóng Bắc Âu đã trải qua vòng loại đầy thuyết phục.

Haaland ghi tới 16 bàn thắng, góp công lớn giúp Na Uy giành vé dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, Na Uy không chỉ có Haaland. Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa hay Fredrik Aursnes tạo nên một thế hệ tài năng bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Bên kia chiến tuyến, Iraq cũng mang theo câu chuyện truyền cảm hứng. Đội bóng Tây Á trở lại World Cup sau 40 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Graham Arnold.

Với người Iraq, World Cup không chỉ là một giải đấu bóng đá mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.

Được dẫn dắt bởi chân sút Aymen Hussein, “Những chú sư tử Lưỡng Hà” sẽ chiến đấu hết mình để tránh trở thành nạn nhân trong ngày Haaland bắt đầu hành trình World Cup đầu tiên của sự nghiệp.