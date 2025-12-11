Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Lấy vé bán kết Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, 16h hôm nay 11/12.

Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Thời gian: 16h00 ngày 11/12/2025

Địa điểm: SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan

Giải đấu: Bảng B, SEA Games 33

Kênh trực tiếp trên: FPT Play, VTV2, VTV Cần Thơ

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-nam-sea-games-33-u22-viet-nam-vs-u22-malaysia-2471514.html

U22 Malaysia đang dẫn đầu bảng B với hiệu số +3 và chỉ cần hòa để giữ ngôi nhất bảng, trong khi U22 Việt Nam buộc phải thắng để vượt lên.

U22 Việt Nam quyết tâm đánh bại U22 Malaysia để tự định đoạt số phận

Dù kết quả hòa vẫn đủ giúp cả hai đi tiếp, HLV Kim Sang Sik tuyên bố đội sẽ đá tấn công để tránh gặp đối thủ mạnh ở bán kết. U22 Malaysia nổi bật với khả năng pressing tầm cao, tốc độ ở biên và những pha phản công sắc bén, có thể khai thác điểm yếu của hàng thủ U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam cần cải thiện độ sắc nét trong dứt điểm và tăng cường sự gắn kết tuyến giữa để tạo áp lực liên tục. Trận đấu được dự đoán sẽ giằng co, nơi bàn thắng sớm – nếu có – sẽ quyết định cục diện. Niềm tin vào chiến thắng vẫn nghiêng về Việt Nam nhờ chất lượng đội hình và sự chuẩn bị tốt.

Đội hình xuất phát U22 Việt Nam vs U22 Malaysia:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Khang, Vikto Lê, Đình Bắc.

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Yusuf, Moses Raj.