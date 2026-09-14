Link tường thuật trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ): https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-nu-viet-nam-vs-dai-loan-bong-da-nu-asiad-20-2554966.html

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 14h00 ngày 14/9. Đây được xem là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hướng tới mục tiêu giành điểm trong ngày ra quân.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân - Ảnh: VFF

Sau quá trình chuẩn bị, tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm có màn trình diễn tốt trước đối thủ được đánh giá vừa sức. Tuy nhiên, Đài Loan (Trung Quốc) cũng là đội bóng giàu kinh nghiệm, sở hữu lối chơi kỷ luật và không dễ bị đánh bại.

Tại bảng đấu này, ngoài Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam còn phải chạm trán hai thử thách lớn là Nhật Bản và Thái Lan. Vì vậy, một kết quả thuận lợi ở trận mở màn sẽ tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Tính đến sáng 14/9, chưa có đơn vị truyền hình Việt Nam nào công bố bản quyền phát sóng Asiad 20. Theo nguồn tin của Tiền Phong, một đơn vị truyền hình lớn ở Việt Nam đang tích cực đàm phán mua bản quyền phát sóng Asiad 20. Các bên đã đàm phán đến bước cuối nhưng nhiều khả năng không kịp phát sóng trận ra quân của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ cập nhật trực tiếp những diễn biến chính của màn so tài này.

Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ)

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Hương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

ĐT nữ Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Liao Jie Ning, Wakabayashi Minon, Tanaka Maho, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Husan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin.