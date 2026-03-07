Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ): Toan tính cho vé World Cup Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ), thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C VCK Asian Cup nữ 2026, 12h hôm nay (7/3), theo giờ Hà Nội.

Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ)

Thời gian: 12h00 ngày 7/3/2026

Địa điểm: Perth Rectangular, Perth, Australia

Giải đấu: Bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026

Kênh trực tiếp trên: VTV7, TV360

Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-nu-viet-nam-vs-dai-bac-trung-hoa-asian-cup-nu-2026-2495334.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/

Sau chiến thắng mở màn trước tuyển nữ Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tối đa cho trận đấu quan trọng gặp Đài Bắc Trung Hoa tại bảng C Asian Cup nữ 2026.

Dù giành trọn 3 điểm ở trận ra quân, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn để lộ một số hạn chế, đặc biệt là những pha xử lý thiếu chính xác dẫn đến mất bóng ở khu vực giữa sân.

Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa dù thất bại trước Nhật Bản nhưng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho ứng viên vô địch. Đại diện Đông Á chủ động phòng ngự số đông và khiến hàng công Nhật Bản phải vất vả mới có thể tìm được bàn thắng.

Ở cục diện hiện tại của bảng C, Nhật Bản gần như chắc chắn giành ngôi đầu. Vì vậy, Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được xem là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé còn lại vào tứ kết.

Với mục tiêu xa hơn là giành suất dự World Cup 2027, tuyển nữ Việt Nam cần tính toán hợp lý trước đối thủ được đánh giá khó chịu này.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Đài Loan (TQ)

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự, Hải Yến.

ĐT nữ Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Chen Jin Wen, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Matsunaga Saki, Pu Hsin Hui, Chen Yu Chin.

Highlights nữ Việt Nam 2-1 nữ Ấn Độ (nguồn: TV360)