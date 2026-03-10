Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs Nhật Bản

Thời gian: 16h00 ngày 10/3/2026

Địa điểm: Perth Rectangular, Perth, Australia

Giải đấu: Bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026

Kênh trực tiếp trên: VTV7, TV360

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/

Tại bảng C Asian Cup nữ 2026, ngoài Nhật Bản đã chắc suất vào tứ kết với 6 điểm, cuộc đua giành vé đi tiếp vẫn đang diễn ra căng thẳng giữa Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam và Ấn Độ.

Với tuyển nữ Việt Nam, cơ hội rõ ràng nhất là giành điểm trước Nhật Bản. Nếu hòa, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 4 điểm và chắc chắn góp mặt ở tứ kết với vị trí nhì bảng hoặc suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong trường hợp thất bại với cách biệt nhỏ, tuyển Việt Nam vẫn còn hy vọng nếu trận đấu giữa Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra theo hướng có lợi. Khi đó, cục diện bảng đấu có thể rất phức tạp khi nhiều đội cùng 3 điểm và phải xét hiệu số.

Dù vậy, hy vọng vẫn còn cho tuyển Việt Nam khi Nhật Bản đã sớm giành vé đi tiếp và có thể xoay vòng đội hình. Điều quan trọng là các cầu thủ Việt Nam phải thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để tìm kiếm một kết quả thuận lợi.

Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Nhật Bản

Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Hải Yến, Bích Thùy, Vạn Sự.

Nhật Bản: Yamashita, Shimizu, Takahashi, Minami, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Tanaka, Fujino.

Highlights nữ Việt Nam 0-1 Đài Loan (TQ) (nguồn: TV360)