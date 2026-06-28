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Anh bước vào cuộc đối đầu Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 với nhiệm vụ rõ ràng: giành 3 điểm để giữ chắc ngôi đầu trước khi bước vào vòng knock-out. Sau hai lượt trận, Tam sư có 4 điểm, thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0.

Trận hòa trước Ghana khiến cuộc đua dẫn đầu bảng L chưa ngã ngũ. Vì vậy, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel cần một chiến thắng, thậm chí thắng thuyết phục, để tránh rủi ro bị đối thủ cạnh tranh vượt lên ở lượt trận cuối.

Panama vs Anh

Về lực lượng, Anh được đánh giá vượt trội. Những cái tên như Harry Kane, Jude Bellingham hay Marcus Rashford vẫn là điểm tựa lớn trên hàng công. Dù có thể xoay tua một vài vị trí để giữ sức, chất lượng đội hình của Tam sư vẫn nhỉnh hơn rõ rệt.

Phía bên kia, Panama đã chính thức hết cơ hội đi tiếp sau hai thất bại cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia. Dù vậy, đại diện CONCACAF vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen khi chỉ thua sát nút trước các đối thủ mạnh hơn.

Nếu chơi đúng sức, Anh đủ khả năng khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng thuyết phục.

Đội hình dự kiến Panama vs Anh

Panama: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

Anh: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.