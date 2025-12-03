Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
3/12 16:00 U22 Việt Nam U22 Lào VTV2, FPT Play
19:00 U22 Thái Lan U22 Timor Leste VTV Cần Thơ, FPT Play

Link xem trực tiếp bóng đá SEA Games 33 hôm nay:

Link xem trực tiếp trận U22 Việt Nam vs U22 Lào:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Link xem trực tiếp trận U22 Thái Lan vs U22 Timor Leste:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV: https://vtvgo.vn/channel/vtv-can-tho-1,6.html

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.