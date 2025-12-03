Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Lào

Thời gian: 16h00 ngày 3/12/2025

Địa điểm: SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan

Giải đấu: Bảng B, SEA Games 33

Kênh trực tiếp trên: VTV2, VTV Cần Thơ

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Trước thềm lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33, U22 Việt Nam đã hoàn thiện khâu chuẩn bị với chuyến tập huấn tại Trung Quốc và một tuần rèn quân ở Bà Rịa.

Những trận đấu cọ xát bổ ích giúp HLV Kim Sang Sik đánh giá toàn diện phong độ từng cầu thủ, qua đó chốt danh sách tối ưu cho chiến dịch quan trọng lần này.

U22 Việt Nam tự tin giành chiến thắng trước U22 Lào - Ảnh: VFF

Đội hình U22 Việt Nam quy tụ những gương mặt tiêu biểu đã gắn bó và thi đấu cùng nhau xuyên suốt năm 2025, tạo nên sự gắn kết và đồng đều về chất lượng chuyên môn.

Ở trận ra quân, mục tiêu của đoàn quân áo đỏ là giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Lào - đối thủ quen thuộc nhưng không thể xem thường.

Phần lớn cầu thủ U22 Lào từng đá cho ĐTQG và vừa chạm trán tuyển Việt Nam trong tháng 11. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok Jun, họ sở hữu nhiều nhân tố tiềm năng. HLV Kim Sang Sik thừa nhận: “Trận ra quân luôn khó”, và U22 Việt Nam cần sự tập trung cao độ để hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Anh Quân, Văn Khang, Minh Phúc, Viktor Lê, Phi Hoàng, Đình Bắc, Thanh Nhàn.

U22 Lào: Lokphathip, Somsanith, Xaysombath, Phetviengsy, Ratchachak, Khunthumphone, Duangwilai, Thongkhamsavat, Winnavong, Phanthavong, Hovchakwan.