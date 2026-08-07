Link xem trực tiếp Singapore vs Indonesia:

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Singapore nắm lợi thế trước cuộc đối đầu trực tiếp với Indonesia ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026.

Với 7 điểm, đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa để chắc chắn đứng trên Indonesia và giành vé vào bán kết. Điều đó cho phép Singapore lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn thay vì phải mạo hiểm đẩy cao đội hình.

Áp lực lớn hơn thuộc về Indonesia. Đội bóng của HLV John Herdman có 6 điểm và buộc phải thắng nếu muốn tự quyết số phận.

Sau hai lượt đầu thuận lợi, thất bại trước Việt Nam đã bộc lộ những vấn đề của Indonesia khi phải đối đầu đối thủ có khả năng pressing và tổ chức phòng ngự tốt.

Garuda kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu hiệu quả trong những tình huống quyết định.

Singapore lại cho thấy sự thực dụng và khả năng phòng ngự đáng kể, mới thủng lưới 1 bàn sau 3 trận. Lợi thế sân nhà Jalan Besar cùng quyền chủ động về điểm số càng giúp họ dễ triển khai thế trận chặt chẽ.

Vì vậy, Indonesia nhiều khả năng phải cầm bóng, chủ động tấn công và chấp nhận rủi ro, trong khi Singapore có thể kiên nhẫn chờ cơ hội phản công.

Đội hình dự kiến:

Singapore: Izwan Mahbud, Irfan Fandi, Hariss Harun, Tan Han Wei, Song Ui-young, Harhys Stewart, Hami Syahin, Shah Shahiran, Nur Abdullah, Shawal Anuar, Ilhan Fandi.

Indonesia: Nadeo Argawinata, Shayne Pattynama, Rizky Ridho, Jordi Amat, Reijnders, Dony Tri Pamungkas, Marc Klok, Ivar Jenner, Thom Haye, Oratmangoen, Mitchell Baker.

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