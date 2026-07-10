Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ

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Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn Bỉ - Ảnh: FB

Bỉ trở nên đáng xem hơn sau khi dám gạt Kevin De Bruyne ra khỏi trung tâm. Không còn bị kéo chậm bởi một nhạc trưởng đã qua đỉnh cao thể lực, đội bóng của Rudi Garcia chơi cơ động, trực diện hơn.

Trossard nổi lên như thủ lĩnh, với 2 kiến tạo mang tính bước ngoặt trong 2 trận knock-out. Chiến thắng trước Mỹ thể hiện rõ điều này.

Hay hơn không đồng nghĩa đủ để tạo bất ngờ. Tây Ban Nha ổn định hơn, cân bằng hơn, giàu chất lượng hơn ở mọi tuyến.

Bỉ có thể khiến trận đấu căng thẳng, nhưng để phá được hệ thống của Tây Ban Nha thực sự không đơn giản.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, Raskin, Trossard; De Ketelaere.