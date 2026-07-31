Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia:

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/timorleste-indonesia-6a66d85ca7544909965d288e?event=event&type=highlight

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Indonesia được kỳ vọng sẽ có thêm một chiến thắng tưng bừng khi gặp Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026.

Sức mạnh của Garuda đã được thể hiện rõ trong trận mở màn thắng Campuchia 5-1, nơi họ áp đảo từ tốc độ, thể lực đến chất lượng nhân sự.

Dưới thời HLV John Herdman, Indonesia chơi hiện đại hơn với khả năng chuyển trạng thái nhanh, gây sức ép liên tục và sở hữu nhiều phương án tấn công từ trung lộ lẫn hai biên.

Hàng công Indonesia đang đạt phong độ rất cao. Baker lập hat-trick ngay trận ra mắt, trong khi Ragnar Oratmangoen kịp bình phục.

Sandy Walsh cùng nhiều cầu thủ nhập tịch khác giúp đội bóng xứ vạn đảo sở hữu chiều sâu đội hình rất tốt so với mặt bằng khu vực Đông Nam Á.

Trước một Timor Leste đã để thủng lưới 9 bàn sau hai trận và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào, Indonesia có đầy đủ cơ sở để hướng tới thêm một cơn mưa bàn thắng.

Không chỉ là ba điểm, đây còn là cơ hội để Garuda gia tăng hiệu số và tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên cho chức vô địch ASEAN Cup - sau kỷ lục 6 lần về nhì.

Đội hình dự kiến:

Timor Leste (5-4-1): Dylan Niski; Ryan Jom, Eric Silva, Jackson Fowler, Liam Farrugia, Luis Figo; Joao Rangel, Claudio Osorio, Tristan Arrarte, Zenivio Mota; Zion Cruz.

Indonesia (3-4-3): Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Brian Fatari; Eliano Reijnders, Jordi Amat, Ivar Jenner, Dony Tri Pamungkas; Beckham Putra, Mitchell Baker, Saddil Ramdani.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn