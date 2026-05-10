Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs Hàn Quốc

Thời gian: 23h00 ngày 10/5/2026

Địa điểm: King Abdullah Sport City, Jeddah, Saudi Arabia

Giải đấu: Bảng C, U17 châu Á 2026

Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen giúp U17 Việt Nam có khởi đầu đầy tích cực tại VCK U17 châu Á 2026. Pha lập công của Quang Hưng không chỉ mang về 3 điểm quý giá, mà còn giúp bóng đá trẻ Việt Nam phá dớp 10 năm không thắng ở sân chơi U17 châu lục. Đây là cú hích tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong hành trình săn vé World Cup.

U17 Việt Nam quyết tâm gây bất ngờ trước U17 Hàn Quốc - Ảnh: AFC

Niềm vui của U17 Việt Nam càng trọn vẹn hơn khi hai đối thủ mạnh cùng bảng là U17 Hàn Quốc và U17 UAE cầm chân nhau 1-1. Nhờ vậy, đội bóng áo đỏ tạm vươn lên dẫn đầu bảng C.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo sẽ khó hơn rất nhiều. U17 Hàn Quốc dù chỉ hòa UAE nhưng kiểm soát bóng tới 69% và tung ra 15 cú sút. Bên cạnh đó, Ahn Joo Wan, người ghi bàn phút 88, sẽ là mối đe dọa lớn với hàng thủ Việt Nam.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách

U17 Hàn Quốc: Park Ji-Hu, Choi Jae-Hyeok, Seong Min-Su, Jung Ha-Won, Ahn Joo-Wan, Kim Ji-Woo, Kim Ji-Ho, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Choi Min-Jun, Moon Yu-No.

Xếp hạng bảng C trước lượt trân thứ hai

