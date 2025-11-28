Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Macau (TQ)

Thời gian: 19h00, hôm nay 28/11/2025

Giải đấu: Bảng C, Vòng loại U17 châu Á 2026

Địa điểm: SVĐ PVF

Tường thuật trực tiếp: VietNamNet.vn

Xem trực tiếp: VFF Channel, FPT Play

Link xem trược tiếp: Đang được cập nhật...

Bảng C vòng loại U17 châu Á tiếp tục chứng kiến cuộc đua song mã đầy kịch tính giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. Với việc thi đấu sớm hơn, Malaysia bước vào vòng 4 với mục tiêu thắng thật đậm trước U17 Singapore để tạo áp lực lên Việt Nam trước khi hai đội gặp nhau ở lượt đấu cuối.

U17 Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu 3 điểm trước U17 Macau (TQ) - Ảnh: SN

U17 Singapore từng thua Việt Nam 0-6, vì vậy Malaysia hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng tương tự để cải thiện hiệu số.

Trong khi đó, U17 Việt Nam ở khung giờ muộn hơn giúp HLV Cristiano Roland dễ dàng đưa ra tính toán về chuyên môn. Nếu Malaysia thắng không quá cách biệt, Việt Nam chỉ cần thắng vừa đủ để bảo toàn ngôi đầu mà vẫn giữ sức cho trận then chốt.

Với lịch thi đấu dày đặc, U17 Việt Nam buộc phải xoay tua nhằm tránh chấn thương và duy trì trạng thái tốt nhất cho các trụ cột, đồng thời tạo cơ hội cọ xát cho nhóm cầu thủ dự bị.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Macau

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

U17 Macau: Travis Cheong, Kung Tsz To, Harrison Tang, Alfie Ho, Hei Nuno, Chon Iat, Kuan Hou, Chi Hin, Ka Long, Tak Chon, Chi Fung.

BXH bảng C lượt trận áp chót

