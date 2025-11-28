Cuộc đua giành ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á đang diễn ra căng thẳng khi chỉ còn là màn so kè giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia.

Lượt trận thứ 4 được xem là cơ hội cuối để U17 Malaysia tạo khác biệt trước khi bước vào trận “chung kết” với U17 Việt Nam ở lượt cuối. Gặp U17 Singapore – đội từng thua Việt Nam 0-6 – Malaysia đặt mục tiêu thắng đậm để gây áp lực lên đối thủ.

U17 Việt Nam được dự đoán sẽ lấy 3 điểm trước U17 Macau ở - Ảnh: SN

U17 Việt Nam thi đấu muộn hơn nên HLV Cristiano Roland có lợi thế quan sát và đưa ra điều chỉnh hợp lý. Nếu Malaysia không thể tạo ra hiệu số vượt trội, đội chủ nhà chỉ cần thắng vừa đủ để giữ ngôi đầu, đồng thời bảo toàn thể lực cho trận quyết định.

Với mật độ thi đấu dày đặc 2 ngày/trận, việc xoay tua lực lượng là bắt buộc. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ dự bị được ra sân, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho trận thư hùng với Malaysia.