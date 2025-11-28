Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Macau (TQ)
Thời gian: 19h00, hôm nay 28/11/2025
Giải đấu: Bảng C, Vòng loại U17 châu Á 2026
Địa điểm: SVĐ PVF
Tường thuật trực tiếp: VietNamNet.vn
Xem trực tiếp: VFF Channel, FPT Play
Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Macau
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.
U17 Macau: Travis Cheong, Kung Tsz To, Harrison Tang, Alfie Ho, Hei Nuno, Chon Iat, Kuan Hou, Chi Hin, Ka Long, Tak Chon, Chi Fung.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Macau ...
18h36
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
18h15
U17 Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước U17 Singapore, qua đó tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 khi U17 Việt Nam ra sân muộn ở lượt trận thứ 4.
Nhận định trước trận
Cuộc đua giành ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á đang diễn ra căng thẳng khi chỉ còn là màn so kè giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia.
Lượt trận thứ 4 được xem là cơ hội cuối để U17 Malaysia tạo khác biệt trước khi bước vào trận “chung kết” với U17 Việt Nam ở lượt cuối. Gặp U17 Singapore – đội từng thua Việt Nam 0-6 – Malaysia đặt mục tiêu thắng đậm để gây áp lực lên đối thủ.
U17 Việt Nam thi đấu muộn hơn nên HLV Cristiano Roland có lợi thế quan sát và đưa ra điều chỉnh hợp lý. Nếu Malaysia không thể tạo ra hiệu số vượt trội, đội chủ nhà chỉ cần thắng vừa đủ để giữ ngôi đầu, đồng thời bảo toàn thể lực cho trận quyết định.
Với mật độ thi đấu dày đặc 2 ngày/trận, việc xoay tua lực lượng là bắt buộc. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ dự bị được ra sân, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho trận thư hùng với Malaysia.