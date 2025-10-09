Vòng loại Asian Cup 2027:

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Nepal:

Thời gian: 19h30, hôm nay 9/10/2025.

Giải đấu: Bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027.

Địa điểm: SVĐ Gò Đậu, TP.HCM

Tường thuật trực tiếp: VTV5, FPT Play, VietNamNet.vn

Nếu tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 vì bê bối nhập tịch, cơ hội để tuyển Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027 sẽ rộng mở hơn. Tuy nhiên, trước khi trông chờ phán quyết từ AFC (dự kiến có thể kéo dài tới đầu năm 2026), thầy trò HLV Kim Sang Sik cần tự quyết số phận bằng việc giành trọn 9 điểm trong ba trận gặp Nepal và Lào.

ĐT Nepal dù ít tên tuổi trên đấu trường quốc tế nhưng cũng sở hữu vài gương mặt đáng chú ý như tiền đạo Anijan Bista (13 bàn sau 60 trận) hay thủ môn kỳ cựu Kumar Limbu (104 lần khoác áo ĐTQG). Dưới sự dẫn dắt của HLV người Úc Matt Ross, họ được kỳ vọng tạo bất ngờ nhưng thực tế Nepal hiện xếp hạng 176 FIFA, kém Việt Nam tới 62 bậc.

Sự chênh lệch chuyên môn rõ ràng, nhưng để thắng dễ, tuyển Việt Nam phải duy trì thái độ thi đấu nghiêm túc, tránh chủ quan. Một trận thắng đậm không chỉ giúp củng cố tinh thần mà còn khẳng định vị thế tại bảng đấu.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Quang Hải vắng mặt vì chấn thương. Thủ thành Văn Lâm trở lại.

Nepal: Tập hợp đầy đủ đội hình tối ưu.



Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal

Việt Nam: Văn Lâm, Quang Vinh, Hiểu Minh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Văn Khang, Hoàng Đức, Đức Chiến, Đình Bắc, Tuấn Hải, Tiến Linh.

Nepal: Kumar Limbu, Arik Bista, Ayush Ghalan, Bimal Pandey, Kushal Deuba, Laken Limbu, Kuma Lama, Manish Dangi, Rohit Chand, Rohan Karki, Anijan Bista.