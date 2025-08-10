Thông tin trận đấu Liverpool vs Crystal Palace

Thời gian: 21h00, hôm nay 10/8/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Community Shield 2025

Địa điểm: SVĐ Wembley

Trực tiếp: FPT Play, VietNamNet.vn

Crystal Palace và Liverpool sẽ đối đầu tại Wembley trong trận Siêu cúp Anh 2025, mở màn cho mùa giải Premier League mới. Dù thường được coi là "nửa giao hữu", cả hai đội đều quyết tâm giành danh hiệu để tạo cú hích tinh thần.

Siêu cúp Anh giữa Liverpool và Crystal Palace hứa hẹn hấp dẫn và khó lường

Với Liverpool, đây là cơ hội khẳng định tham vọng sau kỳ chuyển nhượng hè bùng nổ với hàng loạt bom tấn. Một chiến thắng trước Palace sẽ là lời tuyên bố mạnh mẽ. Trong khi đó, Palace ít biến động nhân sự nhưng có sự trở lại của Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne, giúp họ gần như có đội hình mạnh nhất.

Đây là lần đầu Palace góp mặt ở Community Shield, nhưng thống kê bất lợi: 4 đội gần nhất ra mắt đều thất bại, trong đó 2 lần thua Liverpool. Ngoài ra, trong 16 lần chạm trán gần đây, Palace chỉ thắng một trận 1-0 tại Anfield tháng 4/2024. Wembley sẽ là nơi hai đội lần đầu so tài trong khuôn khổ Siêu cúp Anh.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.