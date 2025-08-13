Thông tin trận đấu PSG vs Tottenham
Thời gian: 02h00, hôm nay 14/8/2025 (giờ Việt Nam)
Giải đấu: Siêu cúp châu Âu
Địa điểm: Sân Friuli (Italia).
Trực tiếp: ON Football, ON, VietNamNet.vn
Tottenham khởi động Hè 2025 bằng 6 trận giao hữu, giữ thành tích bất bại 5 trận đầu trước Reading, Wycombe, Luton, Arsenal và Newcastle. Tuy nhiên, “Gà trống” vừa trải qua cú sốc khi thua Bayern 0-4, cho thấy sự bất ổn dù mới giải cơn khát danh hiệu sau 17 năm.
Mùa trước, họ chỉ cán đích Premier League ở vị trí thứ 17, khiến HLV Ange Postecoglou dù vô địch Europa League vẫn bị sa thải, nhường chỗ cho Thomas Frank.
Ngược lại, PSG vừa khép lại mùa 2024/25 hoàn hảo với cú ăn ba: Ligue 1, Cúp Quốc gia và Champions League, trong đó có chiến thắng 5-0 trước Inter ở chung kết - trận có cách biệt lớn nhất lịch sử giải.
Không cần giao hữu, PSG vẫn giữ phong độ khi vừa dự FIFA Club World Cup, đoạt ngôi á quân sau khi thắng Bayern 2-0, Real 4-0 và chỉ thua Chelsea ở chung kết. Với sức mạnh ấy, Tottenham có lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho một thử thách cực khó.
Đội hình dự kiến PSG vs Tottenham
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus.