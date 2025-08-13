Thông tin trận đấu PSG vs Tottenham

Thời gian: 02h00, hôm nay 14/8/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Siêu cúp châu Âu

Địa điểm: Sân Friuli (Italia).

Trực tiếp: ON Football, ON, VietNamNet.vn

Tottenham khởi động Hè 2025 bằng 6 trận giao hữu, giữ thành tích bất bại 5 trận đầu trước Reading, Wycombe, Luton, Arsenal và Newcastle. Tuy nhiên, “Gà trống” vừa trải qua cú sốc khi thua Bayern 0-4, cho thấy sự bất ổn dù mới giải cơn khát danh hiệu sau 17 năm.

Trận đấu PSG vs Tottenham đánh đấu mùa giải mới của bóng đá châu Âu

Mùa trước, họ chỉ cán đích Premier League ở vị trí thứ 17, khiến HLV Ange Postecoglou dù vô địch Europa League vẫn bị sa thải, nhường chỗ cho Thomas Frank.

Ngược lại, PSG vừa khép lại mùa 2024/25 hoàn hảo với cú ăn ba: Ligue 1, Cúp Quốc gia và Champions League, trong đó có chiến thắng 5-0 trước Inter ở chung kết - trận có cách biệt lớn nhất lịch sử giải.

Không cần giao hữu, PSG vẫn giữ phong độ khi vừa dự FIFA Club World Cup, đoạt ngôi á quân sau khi thắng Bayern 2-0, Real 4-0 và chỉ thua Chelsea ở chung kết. Với sức mạnh ấy, Tottenham có lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho một thử thách cực khó.

Đội hình dự kiến PSG vs Tottenham

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus.