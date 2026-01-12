Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

Thời gian: 23h30 ngày 12/01/2026

Địa điểm: Sân phụ King Abdullah Sport City, Jeddah, Ả Rập Xê Út

Giải đấu: Bảng A, U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: VTV5, TV360

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trên TV360: https://tv360.vn/tv/9887?ch=9887&ev=842749&es=2&col=rcm_live_now§=RECOMMEND&page=home

Thất bại bất ngờ 2-3 trước U23 Jordan đã đẩy 23 Ả Rập Xê Út vào tình thế vô cùng khó khăn, đồng thời khiến cục diện bảng A trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Đội chủ nhà lúc này buộc phải đánh bại U23 Việt Nam nếu không muốn sớm nói lời chia tay vòng chung kết.

Tuy nhiên, những gì 23 Ả Rập Xê Út thể hiện trong hai lượt trận vừa qua không mang lại nhiều niềm tin. Trước U23 Kyrgyzstan, họ phải chơi hơn người từ rất sớm nhưng vẫn chật vật giành chiến thắng ở cuối trận, trong bối cảnh gây ra nhiều tranh cãi.

Đến cuộc đối đầu U23 Jordan, dù kiểm soát thế trận và dẫn bàn từ phút 19, sự chủ quan đã khiến đội chủ nhà trả giá đắt.

Trong khi đó, U23 Việt Nam nắm lợi thế rõ ràng khi chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp. Dẫu vậy, trước một đối thủ buộc phải thắng trên sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần sự tỉnh táo tối đa. Một chiến thắng trọn vẹn sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng và bản lĩnh của U23 Việt Nam.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam: Thanh Nhàn vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

U23 Ả Rập Xê Út: Có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Khang, Lê Phát, Đình Bắc.

U23 Ả Rập Xê Út: Yousef, Abdulrahman, Al Dawsari, Al Obaid, Hazazi, Al Juwayr, Al Subiani, Al Ghamdi, Al Aliwa, Al Khaibri, Rakan Al Ghamdi.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn