Với ngôi đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam 'né' được ĐKVĐ U23 Nhật Bản ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, nhưng gặp U23 UAE cũng là một thử thách lớn.

Đội bóng Tây Á có thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua ở vòng bảng, vào tứ kết với vị trí nhì bảng B. So với U23 Việt Nam, U23 UAE vượt trội về thể hình, thể lực, sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch cũng như các tài năng trẻ đang được đầu tư đặc biệt.

Dù không đạt phong độ cao nhất ở giải lần này, nhưng U23 UAE vẫn được được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Marcelo Broli nghiên cứu rất kỹ về đối thủ trong trận tứ kết, sau những gì mà U23 Việt Nam gây bất ngờ tại vòng bảng.

U23 UAE có thể hình rất tốt.

Rõ ràng U23 UAE dành sự tôn trọng cao nhất với U23 Việt Nam, đồng nghĩa với việc đội bóng này khả năng chơi thận trọng, sẵn sàng cho kịch bản trận đấu kéo dài tới 2 hiệp phụ hoặc luân lưu may rủi.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đang cho thấy mình có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút nhằm tránh bước vào một cuộc đua về thể lực hay trông chờ vào yếu tố may mắn, khi phải “đấu súng” trên chấm 11m.

Sự tự tin của U23 Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Đội bóng áo đỏ luôn có một thế trận chủ động, kiểm soát bóng tốt và chơi đầy hiệu quả, điển hình là trận thắng trước chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Dù tuyên bố sẽ thắng trong 90 phút, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không nôn nóng, dâng cao đội hình, thay vào đó là một thế trận chặt chẽ, đá phòng ngự phản công. Thời điểm giữa hiệp 2, khi những quân bài chiến thuật được tung vào sân, chính là lúc mà U23 Việt Nam trở nên khó lường, tạo ra áp lực lớn để kết liễu đối phương.

U23 Việt Nam trưởng thành sau từng trận, tự tin cầm bóng và tổ chức tấn công trước các đối thủ mạnh, bên cạnh nền tảng thể lực tốt cùng tinh thần chiến đấu cao, là những yếu tố làm nên chiến thắng trong trận đối đầu với U23 UAE.

Về mặt nhân sự, HLV Kim Sang Sik tiếp tục tin tưởng tuyệt đối với hàng phòng ngự gồm thủ thành Trung Kiên, các hậu vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh. Trên hàng công, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Anh Quân, Lê Phát, Đình Bắc hay Thanh Nhàn đều sẵn sàng xung trận.

Với bất cứ đội hình và lối chơi nào, U23 Việt Nam đều tự tin vận hành một cách nhuần nhuyễn, hiệu quả. Đình Bắc và các đồng đội sẵn sàng hạ gục thêm một đội bóng Tây Á để tiến thẳng vào bán kết giải đấu châu lục.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 UAE:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Anh Quân, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Minh Phúc, Lê Phát, Đình Bắc

U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Al Marzouqi, Akonnor, Hazim Mohammad, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Al Menhali.

