Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 17
23/12
Fulham 1-0 Nottingham Forest
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 17
23/12
Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
SCTV 15
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
23/12
Alverca 0-3 Porto
23/12
Benfica 1-0 Famalicao
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17
22/12
Istanbul Basaksehir 5-1 Gaziantep FK
23/12
Genclerbirligi 4-3 Trabzonspor
VĐQG HY LẠP 2025/26 – VÒNG 14
22/12
Panserraikos 0-2 Levadiakos
CAN CUP 2025 – VÒNG BẢNG
22/12
Mali 1-1 Zambia
23/12
Nam Phi 2-1 Angola
23/12
Ai Cập 2-1 Zimbabwe
