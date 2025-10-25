Hè vừa qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Al-Hilal để tiếp tục gắn bó với đội bóng thành Manchester.

Bruno Fernandes tin rằng, anh có thể giúp Quỷ đỏ chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu, bất chấp vài năm biến động ở Old Trafford.

Bruno Fernandes có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng Anh - Ảnh: PA

Tuy nhiên, giới truyền thông xứ sương mù tiết lộ, tiền vệ 31 tuổi có thể rời đi trước mùa giải 2026/27.

Bruno Fernandes có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng Anh với MU, chỉ có thể được kích hoạt bởi các CLB ngoài Premier League.

Điều đó đồng nghĩa, việc chuyển đến Saudi Pro League của Bruno có thể diễn ra hè năm tới.

Nhạc trưởng Bồ Đào Nha bộc bạch trước truyền thông: "Tôi cảm thấy tốt ở Manchester. Bản thân muốn đạt được ước mơ của mình.

Tôi đã thấy rất nhiều tin tức, nhiều người nói tôi có thỏa thuận ra đi mùa giải tới. Nếu CLB thực hiện thương vụ đó, thì chắc chắn không phải do tôi đưa ra.

Người đại diện của tôi cũng biết cách tôi làm việc, nên nếu ông ấy muốn nói chuyện thì sẽ là sau World Cup."